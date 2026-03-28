Céu muito nublado e chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente e nas terras altas da ilha da Madeira, em especial a partir do final da tarde

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 45 km/h) a partir do meio da tarde, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 22.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte com 2 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas quadrante sul com 1 metro



A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 18.ºC