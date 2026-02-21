Mulher assistida por intoxicação no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro, esta tarde, a uma mulher de 40 anos, vítima de alegada intoxicação com estupefacientes, na Rua Elias Garcia, no Funchal.

A paciente, do sexo feminino, recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada às urgências do Hospital Central do Funchal para avaliação e cuidados médicos.