Guarda da Revolução iraniana anuncia ataques contra 27 bases militares

A Guarda da Revolução Islâmica anunciou hoje ataques contra 27 bases militares dos EUA no Médio Oriente, depois de prometer vingança pela morte do aiatola Ali Khamenei na ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, designou hoje os líderes dos Estados Unidos e de Israel como "criminosos imundos", garantindo que enfrentarão "golpes devastadores" pelos seus ataques à República Islâmica, num vídeo divulgado pela televisão estatal iraniana.

Qalibaf é o funcionário de mais alto escalão na hierarquia do poder iraniano a aparecer perante as câmaras de televisão desde o início dos ataques, no sábado.

"Vocês ultrapassaram a nossa linha vermelha e terão de pagar o preço", afirmou. "Vamos desferir golpes tão devastadores que vocês mesmos serão levados a implorar".

O Irão preparou-se para "todos os cenários", incluindo a morte de Ali Khamenei, afirmou ainda Qalibaf."Preparámo-nos para esses momentos e considerámos todos os cenários", afirmou no vídeo.

Numa resposta às ameaças da Guarda da Revolução, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na sua rede social, Truth Social, um aviso: "O Irão afirmou que vai atacar fortemente hoje, mais do que atacaram antes. É MELHOR QUE NÃO O FAÇAM, PORQUE, SE O FIZEREM, VAMOS ATACÁ-LOS COM UMA FORÇA QUE NUNCA FOI VISTA", escreveu o chefe de Estado, utilizando maiúsculas, como é seu costume.

"Obrigado pela vossa atenção em relação a este assunto", ironiza Trump em conclusão.

O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (CGRI) anunciou na conta da agência Tasnim - associada à tropa especial do clero iraniano - na rede social X que, para além das 27 bases dos EUA, que não especificou, os ataques também foram dirigidos contra alvos militares em Israel, incluindo em Telavive.

O Exército israelita deu conta de uma nova onda de mísseis enviados contra Israel e pediu à população que permanecesse em locais seguros até nova ordem, sem dar mais detalhes.

A rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, informou por volta das 07:40 locais (04:40 TMG) ter ouvido "pelo menos 11 explosões" em Doha, situação que confirmou com residentes da capital do emirado e sobre a qual não se conhecem mais detalhes até o momento.

O Ministério da Defesa do Qatar anunciou, por sua vez, que conseguiu prevenir "com sucesso" o impacto de até 18 mísseis balísticos que visavam várias áreas do país.

A Al Jazeera também afirmou que as sirenes de alerta foram ativadas no Kuwait e informou sobre explosões em Dubai.

O Irão confirmou este domingo a morte do líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei, e prometeu vingança sob a forma de um castigo "duro e decisivo" através da maior operação militar da sua história contra alvos dos EUA e de Israel, que, por sua vez, anunciou mais ataques contra o país persa.

Desde os ataques conjuntos de sábado dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, as forças iranianas atacaram os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait, entre outros, países aliados dos Estados Unidos e onde a potência ocidental tem bases militares.

A ofensiva norte-americana e israelita começou na madrugada de sábado contra alvos em Teerão e outras cidades iranianas, como Tabriz (noroeste) e Isfahan (centro).

Os ataques causaram, até ao momento, mais de 200 mortes, segundo estimativas da organização Crescente Vermelho.