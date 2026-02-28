Guarda Revolucionária confirma ataque a base naval dos EUA
A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje ter atacado a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein.
Em comunicado, a força iraniana afirmou que a base foi atingida por mísseis e drones.
A Quinta Frota é o contingente naval dos Estados Unidos destacado no golfo Pérsico, no mar Vermelho e no mar Arábico.
A Guarda Revolucionária do Irão disse também ter atingido bases norte-americanas no Qatar e Emirados Árabes Unidos, em resposta aos ataques aéreos de Israel e dos EUA contra o Irão.
O Presidente norte-americano disse que o objetivo é acabar com o regime e "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano" contra os EUA e aliados.
Trump reconheceu que os EUA poderão ter de aceitar vítimas nesta operação.
A UE classificou, em final de janeiro, a Guarda Revolucionária do Irão (exército ideológico da República Islâmica) como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações no país que causou milhares de mortos.
EUA designa ataques de "Operação Fúria Épica"
O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América denominou os ataques contra o Irão, iniciados hoje, de "Operação Fúria Épica", segundo informou na sua conta oficial na rede social X.