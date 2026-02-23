Morte de El Mencho desencadeia vaga de violência no México com 25 guardas mortos
Pelo menos 25 membros da Guarda Nacional mexicana morreram em seis ataques distintos no estado de Jalisco, após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), anunciou hoje o secretário da Segurança, Omar García Harfuch.
Segundo o responsável, a vaga de violência eclodiu depois de Oseguera Cervantes ter sido morto no domingo durante uma operação militar no seu estado natal, Jalisco, quando o Exército tentava capturá-lo.
O Ministério da Defesa mexicano indicou que El Mencho, ferido num tiroteio em Tapalpa, a cerca de duas horas de Guadalajara, morreu durante o transporte aéreo para a Cidade do México.
Durante a operação, quatro pessoas morreram no local e outras três, incluindo o líder do cartel, faleceram posteriormente devido aos ferimentos.
Após a morte do chefe do CJNG, membros do cartel desencadearam bloqueios rodoviários, incendiaram veículos e realizaram ataques armados em vários pontos do país.
Além dos 25 guardas mortos, foram também assassinados um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual e uma mulher não identificada, adiantou García Harfuch, acrescentando que cerca de 30 suspeitos morreram em confrontos em Jalisco e outros quatro no estado vizinho de Michoacán.
As autoridades informaram que mais de 250 barricadas erguidas por cartéis em 20 estados foram entretanto removidas.
Vários estados suspenderam as aulas e as autoridades locais e diplomáticas recomendaram que a população permanecesse em casa.
A embaixada dos Estados Unidos no México informou que os seus funcionários em oito cidades e no estado de Michoacán permaneceriam nos respetivos locais de trabalho e em regime remoto, aconselhando os cidadãos norte-americanos a adotarem precauções semelhantes.
Em Guadalajara, capital de Jalisco, o movimento regressou gradualmente às ruas na manhã de hoje, após um domingo marcado por forte paralisação e receio generalizado.
A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apelou à calma e deverá abordar a situação na sua conferência de imprensa diária.
A Casa Branca confirmou ter prestado apoio de informações à operação que visou El Mencho, considerado um dos maiores traficantes de fentanil do mundo, e elogiou o exército mexicano.
O CJNG é uma das organizações criminosas mais poderosas e de crescimento mais rápido no México, responsável pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e conhecido por ataques sofisticados contra forças de segurança, incluindo o uso de 'drones' armados e minas terrestres.
Analistas alertam que a morte do líder poderá desencadear novas disputas internas e confrontos entre grupos rivais que tentem aproveitar o enfraquecimento do cartel.