Duarte Marques expõe pela primeira vez no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal inaugura no próximo sábado, 28 de Fevereiro, às 16 horas, a exposição 'Insinuando', do artista madeirense Duarte Marques, uma estreia naquele local: as 62 obras reunidas na mostra, realizadas a lápis, a acrílico e a óleo, nunca tinham sido apresentadas ao público.

Apaixonado pelas artes desde a juventude, Duarte Marques desenvolveu o seu percurso criativo em paralelo com outras realizações pessoais e profissionais, cultivando um trabalho que descreve como um traço que emerge antes da intenção, onde memória e intuição se entrelaçam e o gesto tanto afirma como hesita.

O título sintetiza essa abordagem: em 'Insinuando', as obras não representam o real, sugerem-no, convidando o visitante a completar o caminho e a habitar o espaço entre o visível e o imaginado.