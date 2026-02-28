 DNOTICIAS.PT
Guerra no Irão Mundo

Guardas da Revolução lançam novos ataques contra bases dos EUA no Golfo

Foto EPA

Os Guardas da Revolução iranianos lançaram hoje uma nova vaga de mísseis contra bases norte-americanas no Golfo, em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos contra a República Islâmica, informou a televisão estatal.

Os Guardas da Revolução "iniciaram uma nova vaga de ataques de mísseis contra bases norte-americanas", afirmou a televisão, citando o exército ideológico da República Islâmica.

Depois de ter sido atacado pelos Estados Unidos e Israel, o Irão atingiu bases norte-americanas pelo menos no Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

O exército israelita também anunciou que estava a realizar novos ataques no Irão, visando lançadores de mísseis.

Os novos ataques visam "neutralizar a ameaça que pesa sobre o Estado de Israel", segundo um breve comunicado militar citado pela agência francesa AFP.

