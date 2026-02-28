Guardas da Revolução lançam novos ataques contra bases dos EUA no Golfo

Os Guardas da Revolução iranianos lançaram hoje uma nova vaga de mísseis contra bases norte-americanas no Golfo, em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos contra a República Islâmica, informou a televisão estatal.

Os Guardas da Revolução "iniciaram uma nova vaga de ataques de mísseis contra bases norte-americanas", afirmou a televisão, citando o exército ideológico da República Islâmica.

Depois de ter sido atacado pelos Estados Unidos e Israel, o Irão atingiu bases norte-americanas pelo menos no Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

O exército israelita também anunciou que estava a realizar novos ataques no Irão, visando lançadores de mísseis.

Os novos ataques visam "neutralizar a ameaça que pesa sobre o Estado de Israel", segundo um breve comunicado militar citado pela agência francesa AFP.