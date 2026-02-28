O mês das mulheres

Março é normalmente o mês que mais se fala das Mulheres por ser no dia 8 que se comemora o seu dia. Felizmente que já se ultrapassou o preconceito e costumam ser as mais variadas iniciativas a elas dedicadas. Para mim todas são válidas, mesmo que sejam festivas e de convívio. Tenho consciência que nesse dia as mulheres gostam de comemorar. Gostam de se sentir plenas e empoderadas, nem que seja por um dia.

É claro que o empoderamento feminino ainda está longe de ser alcançado porque continuam a existir muitas discriminações que já deviam ter sido banidas da sociedade, como por exemplo, a discriminação salarial que nos dias atuais têm números vergonhosos. É horrível que para exercer trabalho igual muitas mulheres ainda ganhem em média menos 14% do que os homens, e esse número aumenta muito mais se for em cargos de chefia ou direção. Devido a esta discriminação, as suas pensões de reforma são, 36,6% mais baixas do que as restantes, o que faz delas a maioria das pessoas pobres na Europa e no nosso país.

Também ao nível da precariedade dos laços de trabalho elas são a maioria com contratos a tempo parcial e dos estágios que, por vezes, duram por tempo indeterminado e vão dando a volta em várias profissões. É cruel esta realidade porque adia projetos de futuro, como constituir família ou ter uma casa para viver.

Quando o dia 8 de Março, foi estabelecido como “O Dia da Mulher”, foi em homenagem às mulheres que lutaram para ter uma vida melhor e um trabalho digno. Travaram lutas duras em situações horríveis, e foram estas nossas antepassadas que hoje são o nosso exemplo para não cruzarmos os braços e continuar a lutar para que a nossa vida melhore e para acabar com as discriminações existentes.

Há quem tente brincar com este dia dizendo que também devia existir um dia para o homem. Quando os dias internacionais são estabelecidos, há sempre feitos extraordinários que os justifiquem. Se os homens querem um dia para eles, façam algo para merecer, como aconteceu nas lutas duras travadas pelos operários de Chicago, que vieram a dar origem a que o 1º de Maio, fosse estabelecido como feriado mundial, em homenagem às suas lutas e comemorado em todo o mundo como o Dia do Trabalhador.

Todas e todos somos importantes na sociedade e respeitar estas datas e comemorá-las é uma forma de não caírem no esquecimento. Já existem demasiado lacunas em dar visibilidade aos feitos das mulheres em todas as áreas, desde as letras, ciência, tecnologias, etc… Então vamos assumir e não deixar cair a importância de recordar que, ainda hoje em pleno século XXI, as mulheres precisam de continuar as sua lutas contra as discriminações e por uma vida mais igualitária e mais digna.

Quero saudar todas as mulheres e homens, Todas as Instituições, todas as Associações que, de uma forma ou de outra, tudo fazem para dar visibilidade às questões da Igualdade, que não podem ser resumidas ao tema da violência doméstica que, de propósito, não abordo neste artigo, até porque considero que a luta contra o preconceito, pela igualdade e pelo empoderamento das mulheres é que pode acabar com esse flagelo que é uma das nossas maiores vergonhas.

Que no mês de março as mulheres estejam em destaque pelos melhores motivos, é o meu maior desejo. E que a luta continue, para sermos cada vez mais iguais e mais felizes.