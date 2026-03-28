Rubina Leal defende redução da burocracia e reforço do papel das Ordens Profissionais

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, defendeu hoje "a necessidade de reduzir a burocracia e reforçar o papel das Ordens Profissionais, sublinhando a sua importância no desenvolvimento económico e social da Região, durante a sua intervenção nas Comemorações do Dia Regional do Engenheiro, que decorrem no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo".

Na sua intervenção, a presidente destacou que, "num contexto de rápidas transformações tecnológicas, económicas e sociais, as Ordens Profissionais, em particular os engenheiros como uma profissão de elevada confiança pública, devem assumir um papel mais dinâmico e interventivo, indo além das suas funções tradicionais de regulação e garantia de padrões éticos e técnicos", referiu na sua intervenção.

Rubina Leal alertou para "o impacto negativo do excesso de burocracia, considerando-o um entrave ao investimento e à concretização de projetos", disse. "Investir, criar, encontrar soluções, garantir financiamento e fundos e posteriormente a sua execução ser um calvário de burocracia é incompreensível", afirmou, defendendo uma maior simplificação dos processos administrativos.

Neste âmbito, sublinhou "o papel fundamental das Ordens Profissionais enquanto parceiras das instituições públicas, defendendo uma colaboração mais estreita com parlamentos e governos para promover maior eficiência na execução de projetos e políticas públicas mais ajustadas à realidade", lê-se numa nota de imprensa.

A presidente da Assembleia Legislativa salientou ainda que "estas entidades devem afirmar-se como plataformas de valorização profissional, formação contínua e inovação, assumindo-se também como uma voz ativa na defesa da dignidade das profissões", disse, reforçando que "a Assembleia Legislativa da Madeira continuará a encarar as Ordens Profissionais como interlocutores privilegiados na construção de soluções que respondam aos desafios atuais, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável, eficiente e orientado para o futuro", concluiu.