Quatro navios trazem 12 mil pessoas ao Porto do Funchal
O Porto do Funchal recebe esta terça-feira, 17 de Março, quatro navios de cruzeiros, que movimentam perto de 12 mil pessoas entre passageiros e tripulantes.
Depois de na véspera, o Mein Schiff Relax ter chegado para passar a noite no Funchal, com 4.034 passageiros e 1.431 tripulantes, numa escala agenciada pela JFM Shipping, esta manhã chegaram o Azamara Journey e o AIDAdiva.
O Journey, também agenciado pela JFM Shipping, navega com 679 passageiros e 383 tripulantes. Chegou às 7 horas de Lisboa e parte às 22 horas para Santa Cruz de Tenerife. O navio da Azamara Cruise Lines, está num cruzeiro de sete dias entre Lisboa e Las Palmas de Gran Canaria. Depois de Tenerife, segue para La Gomera e depois La Palma, antes de terminar a viagem no próximo domingo.
O AIDAdiva chegou às 11 horas para uma escala de nove horas agenciada pela Blatas. Está a transportar 2.539 pessoas (1.904 passageiros e 635 tripulantes), numa viagem à volta do mundo que já dura há 127 dias. Começou em Hamburgo, na Alemanha, a 1 de novembro do ano passado, e termina no mesmo porto, na próxima segunda-feira. Já visitou o Reino Unido (ilha de Portland), Canadá (Halifax), Estados Unidos (Boston, Nova Iorque, Charleston, Miami, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Havai, México, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Corea do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Tailândia, Sri Lanka, Seicheles, França (ilha de Reuniõa), África do Sul (Durban, Cidade do Cabo, e Port Elizabeth), Namíbia, Cabo Verde e Espanha (ilhas Canárias). Do Funchal, segue, Às 20:00 horas, para Lisboa.
Já de noite, pelas 21 horas, e depois do Mein Schiff Relax ter partido em direção a La Palma, prosseguindo a viagem de sete dias pela Cruise Atlantic Islands (CAI), pelas ilhas da Madeira, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote e Tenerife, chega o Marella Voyager, com 1.869 passageiros e 793 tripulantes a bordo.
É uma escala da Agência Ferraz, e mais uma pernoita de um navio no Porto do Funchal, com o navio a seguir viagem na quarta-feira, pelas 20h30, para La Gomera. Está também a navegar na região da CAI, num cruzeiro que começou a 13 de março em Tenerife, e já passou por Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Do Funchal, segue para La Gomera antes de terminar a viagem esta quinta-feira, em Tenerife.