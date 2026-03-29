Bombeiros de Câmara de Lobos em formação de incêndios rurais na Quinta Grande

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se, neste momento, a realizar uma formação dedicada ao combate a incêndios rurais, na zona da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos.

A acção insere-se no âmbito da preparação e reforço de competências dos operacionais.

Segundo foi possível apurar, o exercício decorre em ambiente controlado e envolve vários elementos da corporação.