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Bombeiros de Câmara de Lobos em formação de incêndios rurais na Quinta Grande

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Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se, neste momento, a realizar uma formação dedicada ao combate a incêndios rurais, na zona da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos.

A acção insere-se no âmbito da preparação e reforço de competências dos operacionais.

Segundo foi possível apurar, o exercício decorre em ambiente controlado e envolve vários elementos da corporação.

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