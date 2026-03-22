Escolas de Cadetes e Infantes dos Bombeiros de Câmara de Lobos e de Santana rumaram a Portimão

As Escolas de Cadetes e Infantes dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Bombeiros Voluntários de Santana participaram, ontem, nas cerimónias comemorativas do 10.º Aniversário da Escola de Cadetes e Infantes dos Bombeiros de Portimão.

Durante a cerimónia foram impostas as divisas de Infante e Cadete aos novos elementos e promovidos a Cadetes os Infantes que atingiram a idade para ascender a esta categoria, "num momento simbólico que representa crescimento, responsabilidade e compromisso".

De acordo com os Bombeiros de Portimão, a formatura contou ainda com a Fanfarra e com a Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Portimonense. Durante a tarde realizou-se a 2.ª edição do Fyrox Kids e a 1.ª edição do Peddy Paper Kids, por forma a que os jovens demonstrassem " os conhecimentos, a união e o espírito de entreajuda que aprendem ao longo do ano".