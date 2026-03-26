Administração Pública da Madeira sinaliza receita de 2.235,7 ME em 2025

A receita total da Administração Pública Regional (APR) da Madeira rondou os 2.235,7 milhões de euros em 2025, tendo aumentado 4,4% face a 2024 (+93,8 milhões de euros), indicou hoje a Direção Regional de Estatística (DREM).

De acordo com a autoridade regional, naquele ano, a receita corrente cresceu 5,0% (+94,6 milhões de euros), destacando-se uma variação de -0,6% nos impostos sobre a produção e a importação e um aumento de 1,1% nos impostos sobre o rendimento e o património.

"Foi essencialmente o crescimento das outras receitas correntes em 23,4% face a 2024 -- o equivalente a 71,2 milhões de euros -- que determinou o aumento global da receita", refere a DREM, indicando que a informação relativa aos anos 2024 e 2025 tem ainda natureza provisória e preliminar, respetivamente.

Em 2025, a despesa total da Administração Pública Regional da Madeira atingiu os 2.073,2 milhões de euros (1.972,4 milhões de euros no ano anterior), apresentando um aumento de 5,1%, em virtude do crescimento da despesa de capital (+2,4%) e da subida da despesa corrente (+5,5%).

"Para o aumento da despesa corrente contribuiu o acréscimo registado nas despesas com pessoal (+7,5%), refletindo as progressões na carreira e as atualizações salariais na APR, incluindo a da retribuição mínima mensal garantida e do subsídio de refeição", explica a DREM.

Os dados estatísticos indicam que as prestações sociais (exceto transferências sociais em espécie) aumentaram cerca de 9,2% em 2025, em resultado do aumento do valor das transferências para a área da saúde, enquanto os subsídios pagos cresceram cerca de 9,4%.