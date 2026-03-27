Região lidera queda na criação de empresas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 27 de Março, dá conta que as constituições de sociedades comerciais recuaram 24,5% no início de 2026, na maior quebra nacional, com menos encerramentos e mais insolvências.

Da elite olímpica à vida no Brasil

Em entrevista ao DIÁRIO, Alberto Paulo, antigo atleta, recorda carreira, assume afastamento da competição e aponta desafios ao alto rendimento.

DIÁRIO traz Rueff e Monchique ao Funchal

Fique a saber que 'Lar Doce Lar' sobe ao palco do Centro de Congressos a 25 de Abril, numa comédia marcada pelo humor e crítica social.

Livro liga Guerra Fria à Autonomia insular

Descubra que Ricardo Vieira defende, na sua nova obra, que o contexto geopolítico internacional foi decisivo para a Madeira e os Açores.

Transfusões que dão vida

Na rubrica 'Final Feliz', Orlando Ornelas, doente crónico, apela à dádiva no Dia Nacional do Dador de Sangue.

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