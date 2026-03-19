Marítimo anuncia parceria com a Coolzoone Madeira

O Marítimo anunciou, esta tarde, uma parceria com a a Coolzoone Madeira, uma empresa inovadora, dedicada à longevidade, performance e saúde, que integra tecnologias de ponta focadas na regeneração, performance e saúde e, ainda, na melhoria da qualidade de vida.

O anúncio desta nova parceria do Marítimo foi feito no Auditório Luís Calisto, no estádio do clube, na presença de Carlos André Gomes, presidente da colectividade, de Michelle Dittmann, directora da Coolzoone Madeira e ainda Solange Andrade, gerente do grupo.

Na oportunidade, o presidente do Marítimo sublinhou "ser esta uma parceria estratégica e que se enquadra no lema do clube, ou seja, trazer a excelência para o desporto", referindo que "esta parceria visa dar condições à nossa equipa de futebol profissional , permitindo uma recuperação física aos nossos atletas, depois dos jogos, mais rápida e mais assertiva".

Solange Andrade sublinhou ser a Coolzoone "um dos maiores centros de longevidade e performance do mundo, pois contamos com a maior câmara de frio existente a nível mundial e que atinge uns incríveis 110 graus negativos, tudo muito focado em melhorar a performance atlética e desenvolvimento dos atletas e, também, conseguir prevenir lesões" , pelo que os principais objectivos desta parceria agora firmada com o Marítimo, "será ao nível da prevenção de lesões e da melhor performance, e de uma melhor recuperação de lesões".

Também presente nesta cerimónia esteve o fisiologista do Marítimo, João Nuno, que frisou constituir esta parceria com a Coolzoone Madeira "uma crescente preocupação do clube com a recuperação dos atletas e também com o bem estar de cada um deles", revelando depois que a maior incidência será na área da fisioterapia.