Reprodução assistida cresce na Madeira

A manchete desta edição de 29 de Março de 2026 aponta à Reprodução assistida ganha força na Região. Acrescentamos que o "Centro do SESARAM reforça resposta à infertilidade. Em 2025 acompanhou 188 novos casais e apresenta taxas de sucesso encorajadoras". Leia o desenvolvimento nas páginas 6 e 7.

Uma vida de intervenção contra o medo é a que "Duarte Caldeira, histórico socialista e produtor de vinhos premiado, revisita percurso na agricultura e na política, critica a governação, defende reformas e aponta caminhos para o futuro". Uma história para conhecer ou reconhecer nas páginas 24, 25 e 26.

Outro título desta edição do DIÁRIO é o recordar uma figura de relevo a título póstumo. O construtor discreto da Autonomia. Assim era Emanuel Rodrigues, que "liderou o primeiro parlamento regional e deixou marca institucional duradoura, longe do protagonismo mediático". Para ler logo na página 2.

Na última página (40) a má notícia. Encher depósito custa mais 22 euros num mês. Pois é. Saiba que o "preço do gasóleo dispara quase 30% desde o início de Março, agravando a factura em cada ida à bomba".

Por fim, voltamos a boas notícias. Talento não tem de sair da ilha. Facto constatado por Diogo Nuno Freitas, de 29 anos, que "fez todo o percurso académico na Madeira e destaca o potencial da Região como 'laboratório vivo' para inovação em Inteligência Artificial". Uma história para ler na página 4 e na 5.

Estas e muitas mais que poderá encontrar no seu DIÁRIO de sempre. Boa leitura e bom domingo.