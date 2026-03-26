Desemprego cai para 5,4% e emprego cresce 24% na Madeira

O desemprego residencial na Madeira está em 5,4%, inferior à média nacional, e o número de trabalhadores chegou a 133.600, representando um aumento de 24% nos últimos 10 anos, destacou o secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, durante a cerimónia pública para a formalização do financiamento de 139 projectos, num total de 4,7 milhões de euros.

Rodrigues apresentou um balanço positivo da economia regional em 2025, sublinhando que o investimento privado triplica o investimento público, com destaque para turismo, tecnologia e investimento estrangeiro. “O turismo, em particular, continua a gerar crescimento e efeitos multiplicadores em várias áreas da economia regional”, afirmou.

O Porto do Funchal registou um milhão de passageiros, enquanto os aeroportos da Madeira movimentaram 5,7 milhões de passageiros. A ocupação turística atingiu 97% e as receitas do setor rondaram os 900 milhões de euros.

No contexto da crise energética derivada da guerra no Médio Oriente, o Governo adoptou medidas específicas para apoiar empresas e famílias, mantendo um diferencial de 10 cêntimos no gasóleo e na gasolina e aumentando o subsídio à garrafa de gás de 20 para 25 euros.

Rodrigues sublinhou ainda o papel das empresas na economia regional: “É com o vosso trabalho que a economia da Madeira cresce, resiste às crises e está preparada para enfrentar os desafios futuros. Este apoio concedido pelo IDE contribuirá para o fortalecimento do tecido empresarial e da inovação na região”, concluiu.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre do Governo Regional, com presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e permitiu dar visibilidade pública aos projectos apoiados pelos sistemas de incentivos Funcionamento 2030 e Inovação 2030, abrangendo 136 empresas no primeiro sistema e três projectos de maior envergadura no segundo, incluindo o estruturante Data Mentors, ligado à inteligência artificial e robótica.