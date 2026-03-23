Tripulante de embarcação de pesca assistido após sentir-se mal

Um jovem de 30 anos, tripulante de uma embarcação de pesca, sentiu-se mal na manhã de hoje, pelas 11h30, tendo sido necessária a activação de meios de socorro marítimos e terrestres.

Segundo foi possível apurar junto do capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, o alerta levou à mobilização do Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo que, em articulação com a Capitania do Porto do Funchal, accionou uma embarcação salva-vidas com dois tripulantes.

A embarcação de socorro acompanhou a embarcação de pesca até terra, não tendo sido necessário retirar o tripulante do barco onde seguia inicialmente durante a operação no mar.

À chegada ao porto, já se encontrava no local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência médica ao jovem e procedeu posteriormente ao seu transporte para o hospital para avaliação clínica.