PIB da UE cresce menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano

A Comissão Europeia estimou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE) possa crescer menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano face a previsões anteriores devido ao impacto do conflito no Médio Oriente.

"A nossa análise sugere que o crescimento da UE em 2026 poderia ser cerca de 0,4 pontos percentuais inferior ao projetado na nossa previsão económica de outono [divulgada em novembro passado] e a inflação poderia ser até um ponto percentual superior", disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa no final de uma reunião virtual do Eurogrupo, o responsável apontou que, "se as perturbações forem mais significativas e prolongadas, as consequências negativas para o crescimento seriam ainda maiores", com o PIB a crescer menos 0,6 pontos percentuais em 2026 e 2027 face ao anteriormente previsto.