Idosa assistida após abertura de porta no Funchal

Uma mulher de 74 anos foi esta tarde assistida na Rua do Brasil, no Funchal, após uma operação de abertura de porta que mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por uma vizinha, depois da responsável pela entrega de refeições se ter apercebido de que algo não estaria bem com a residente.

Perante a situação, os meios de socorro foram accionados para o local, tendo os bombeiros procedido à abertura da porta da habitação, onde encontraram a mulher que sofre de síndrome de desequilíbrio.

Após avaliação no local, a idosa foi transportada de ambulância para o hospital para observação médica.