'Pura Vida Funchal' assinala Páscoa com actividades didácticas para crianças

O espaço 'Pura Vida Funchal' vai promover, nos dias 4 e 5 de Abril, uma iniciativa dedicada à celebração da Páscoa, dirigida a crianças entre os 2 e os 10 anos.

A chamada Festa da Páscoa decorrerá entre as 11 e as 13 horas e inclui diversas atividades, entre as quais uma caça aos ovos com componente educativa, desafiando os participantes a descobrir letras escondidas, numa abordagem lúdica ao contacto com o alfabeto.

O programa contempla ainda a presença do Coelhinho da Páscoa e de pintainhos, proporcionando momentos de interacção com animais ao vivo, bem como uma oficina criativa temática e acesso ao parque infantil.

De acordo com a organização, a iniciativa pretende conjugar diversão e aprendizagem, promovendo experiências ligadas ao desenvolvimento cognitivo e ao contacto com a natureza.

A participação tem um custo de 35 euros por criança e requer inscrição prévia, estando as vagas limitadas.

O 'Pura Vida' é um parque 'indoor' de lazer e desenvolvimento infantil, localizado na Rua 5 de Outubro, no Funchal, dedicado a criar experiências seguras, educativas e memoráveis para crianças e famílias. Através de uma programação diversificada, o espaço promove o brincar como elemento essencial no crescimento saudável e no desenvolvimento emocional e social das crianças.