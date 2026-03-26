Castanheiro Boutique Hotel assinala Domingo de Páscoa com menu especial no Restaurante Tipografia

O Castanheiro Boutique Hotel vai celebrar o Domingo de Páscoa, a 5 de Abril de 2026, com uma proposta gastronómica exclusiva no Restaurante Tipografia, disponível tanto ao almoço como ao jantar.

Pensado para assinalar a data com um registo elegante e contemporâneo, o menu de quatro pratos convida a uma refeição concebida pelo Chef Maurício Gonçalves para esta ocasião, combinando elementos tradicionais e modernos, com ingredientes locais frescos.

A refeição inicia-se com uma entrada de cavala, acompanhada por papaia agridoce, redução de pimentos, micro coentros e aromas de carabineiro, numa combinação fresca e equilibrada.

Segue-se o prato de peixe, com robalo do alto servido com migas de brássicas, molho do peixe e ovas de arenque, evidenciando sabores marcantes e texturas distintas. Na proposta de carne, o destaque vai para o lombinho de borrego fumado, acompanhado por puré de feijão-branco, jus de carne com menta, cenoura caramelizada e pickles, numa abordagem que conjuga tradição com técnica contemporânea.

Para terminar, a sobremesa apresenta um parfait de mandarina e chocolate branco, encerrando a refeição com notas leves e aromáticas.

O menu estará disponível em dois horários: ao almoço, entre as 12h00 e as 15h00, e ao jantar, das 19h00 às 22h00. A experiência inclui uma seleção de bebidas, proporcionando uma refeição completa.

O valor é de 60 euros por pessoa, sendo obrigatória reserva prévia.

As reservas podem ser efetuadas diretamente junto do hotel, através do contacto telefónico +351 291 200 100 ou do email [email protected].

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