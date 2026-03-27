Martínez assume "dores de cabeça" e destaca importância de actuar no Azteca

Roberto Martínez afirmou hoje que vai utilizar os 26 jogadores durante o estágio de março e admitiu que ficou com "mais dores de cabeça" para definir a lista final de convocados de Portugal para o Mundial2026 de futebol.

Em conferência de imprensa realizada em Cancún, onde a equipa das 'quinas' esteve a trabalhar nos últimos dias, o selecionador nacional destacou a importância que será defrontar o México no Estádio Azteca e voltou a afastar qualquer favoritismo.

"O estágio está a correr muito bem. Adorei a dinâmica, o nível do treino, o nível de compromisso e profissional, e vou ter mais dores de cabeça para o Mundial, mas de forma positiva claro. São dores bem-vindas. A lista final de convocados será sempre uma escolha difícil, e não popular ou fácil", afirmou Roberto Martinez, na unidade hoteleira onde a comitiva lusa passou os últimos dias na Riviera Maya.

O técnico espanhol abordou o número elevado de substituições que poderá operar frente ao México e aos Estados Unidos, que serão de 10 e 11, respetivamente, condição que irá permitir a Martínez utilizar todos os 26 convocados, incluindo o guarda-redes Ricardo Velho e o médio Mateus Fernandes, que ainda não somaram qualquer internacionalização.

"Vai ser preciso gerir minutos e proteger os jogadores nesta fase da temporada, mas estamos aqui para competir bem. Ter mais de seis substituições ajuda nesse aspeto. Todos vão ter minutos, mas ao mesmo tempo de manter uma equipa competitiva e de alto desempenho", garantiu.

Para Martínez, o particular de sábado vai ser muito importante na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, não só pelo desafio que será atuar no Azteca, mas também devido à altitude de 2.240 metros sobre o nível do mar que existe na Cidade do México.

"Não é fácil uma seleção europeia jogar no Azteca. O México não perde em casa com uma equipa europeia há muito tempo e são esses desafios que procuramos. Vamos também juntar informações do desempenho dos jogadores nestas condições e assim já teremos muitas informações na altura do Campeonato do Mundo", explicou o treinador de 52 anos.

Sobre o papel de Portugal no Mundia2026, Martínez voltou a afastar o título de favorito a conquistar a competição, sobretudo devido ao seu historial.

"Só as seleções que ganharam no passado podem ser favoritas. Não é o caso de Portugal. Sim, ganhámos Liga das Nações contra Alemanha e Espanha, mas isso faz de nós candidatos, não favoritos. Há uma barreira. Mas, claro que temos esse sonho", concluiu.

Portugal trabalha e despede-se ainda hoje do Mayakoba Training Center com uma sessão agendada para 17:00 (22:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social, como é habitual.

Após o treino, a comitiva lusa viaja para a Cidade do México, onde, no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), defronta a seleção local, na reabertura do mítico Estádio Azteca.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.