Pedro Frazão sucede a Rui Raposo na AAMC

Pedro Frazão vai suceder a Rui Raposo na liderança da Associação dos Armadores da Marinha de Comércio (AAMC). A eleição está agendada para esta segunda-feira.

Pedro Frazão, em representação da GS Lines, encabeça a única lista candidata aos órgãos sociais da associação de armadores para o próximo biénio.

O até agora secretário-geral da AAMC (cargo que assumiu em Abril de 2024) tem um longo histórico ligado ao mar. Primeiro na Marinha, onde ingressou em 1982 e se manteve até 2012, tendo atingido a patente de Capitão-de-mar-e-guerra, e participado em missões internacionais da STANAVFORLANT (Atlântico) e da NAVOCFORMED (Mediterrâneo), comandado o navio-patrulha Zaire, e prestado serviço no Comando da NATO em Oeiras, e na Missão Militar de Portugal na NATO e na UE, além de ter sido assessor do Ministro da Defesa e desempenhado os cargos de Comandante da Zona Marítima da Madeira, de Capitão dos Portos do Funchal e do Porto Santo e de Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira.

No sector privado, o seu percurso profissional fez-se no Grupo Sousa, onde entrou em 2013 como assessor do Conselho de Administração, e onde ainda se mantém, agora como assessor do presidente, depois de sete anos como administrador e Chief Sustainability Officer, com os pelouros da Energia, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa, Comunicação Estratégica, Segurança e Protecção.

Com Pedro Frazão integram a nova Direcção da AAMC, como vogais, Maria José Santana (GS Marítima), Carlos Faias (Mutualista Açoreana), Duarte Rodrigues (Porto Santo Line) e Andreia Ventura (Transinsular).

Na presidência da Assembleia Geral mantém-se Luís Miguel Sousa, tendo como secretário Jorge Fernandes.

Rui Raposo, que liderou a associação dos armadores nos últimos 15 anos, optou por não se candidatar, concluindo assim o seu percurso profissional no sector.