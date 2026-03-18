“A localização geográfica da Madeira confere-lhe importância singular no contexto nacional e projecta Portugal no coração do Atlântico, atribuindo a este comando uma responsabilidade de grande magnitude na afirmação da soberania e na salvaguarda dos interesses nacionais”, afirmou o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Cartaxo Alves, durante a cerimónia que assinalou o 33.º aniversário do Comando Operacional da Madeira (COM), no Funchal.

O general aproveitou para saudar o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, agradecendo a presença e o apoio constante: “Dirijo uma saudação muito especial à Sua Ex.ª, a quem manifesto a mais elevada gratidão pela honra que nos concede ao presidir a esta celebração”.

Cartaxo Alves destacou a articulação entre Marinha, Exército e Força Aérea na região, assim como a cooperação com os comandos da zona marítima, militar e aérea. “Esta articulação garante uma visão operacional integrada e assegura respostas eficazes, coesas e atempadas”, disse, salientando exercícios como o ZARCO e o papel do Centro de Operações do COM, “plenamente apto a funcionar como estrutura alternativa para operações militares”.

A inovação e a colaboração com instituições regionais também foram realçadas: “A colaboração com o Governo Regional, a Universidade da Madeira e a Arditi tem permitido aproximar o conhecimento científico das necessidades operacionais das Forças Armadas, fomentando modernização tecnológica e cultura de cooperação”.

O general reconheceu ainda o contributo dos militares: “Nada disto seria possível sem a dedicação das mulheres e homens que servem diariamente neste comando, honrando as tradições das Forças Armadas e de Portugal”.

No encerramento, reiterou o agradecimento ao representante da República: “As Forças Armadas desejam expressar o seu mais sincero reconhecimento pelo modo atento, próximo e institucionalmente exemplar com que sempre acompanhou a presença e actividade militar no arquipélago. Muito obrigado, V. Ex.”

A cerimónia sublinhou o papel central do COM na defesa, segurança e projecção estratégica de Portugal na Região Autónoma da Madeira.