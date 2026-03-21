Benfica vence Vitória de Guimarães e assume segundo lugar à condição

O Benfica isolou-se hoje, à condição, no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 27.ª jornada da competição.

Já depois de Gianluca Prestianni inaugurar o marcador, aos 15 minutos, o grego Vangelis Pavlidis acabou com uma série de seis partidas sem 'faturar', aos 55, para assinar o seu 21.º tento na prova, tendo o vitoriano Beni Mukendi fixado o resultado, com um golo na própria baliza, aos 74.

A formação 'encarnada' subiu ao segundo posto, com 65 pontos, mais três do que o Sporting, terceiro, que tem menos duas partidas realizadas, e a quatro do líder FC Porto, que joga no domingo com o Sporting de Braga, enquanto o Vitória de Guimarães somou o quinto encontro seguido sem vencer e é nono, com 32.