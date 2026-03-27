Primeira edição da Conferência Funchal Educação arranca em Abril

No próximo dia 18 de Abril, no auditório da Escola EB 2/3 Horácio Bento Gouveia, a Associação Nacional de Professores – Secção Regional da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, promove a primeira edição da Conferência Funchal Educação, com o tema 'Da Ciência às Práticas: Construir o Futuro da Aprendizagem da Leitura'.

Com a participação do orador convidado, Miguel Borges, professor e investigador, esta iniciativa é dirigida a educadores de infância, professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico e docentes de Educação Especial, com o objectivo de ser um momento de reflexão, partilha e actualização científica numa área fundamental do desenvolvimento educativo.

O evento encontra-se acreditado pela Direcção Regional de Educação com a duração de 5 horas, constituindo uma oportunidade relevante de valorização profissional para os docentes. A forte adesão já se faz sentir, contando o evento com mais de 100 educadores e professores inscritos e as inscrições ainda não se encerraram.

A ANP Madeira destaca que esta será a primeira de várias actividades previstas para 2026, tendo este tema sido seleccionado com o objectivo de proporcionar aos docentes contacto directo com investigação actual e práticas inovadoras no domínio da aprendizagem da leitura.

Miguel Borges é coordenador científico e pedagógico do Programa SPARKLE – Transforming Education [APEI], consultor especialista internacional no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, consultor do Serviço de Apoio à Melhoria da Aprendizagem (SAME) na Universidade Católica, membro da equipa do projecto de investigação 'Leitores Fluentes', no Brasil, e formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Entre 2012 e 2024, foi investigador no Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho.

Esta iniciativa marca o início de um ciclo de conferências, estando já confirmada a II Edição para o mês de Setembro, que contará com a presença do professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte. O reconhecido pedagogo, que se desloca do Brasil, apresentará o tema 'Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação', no dia 12 de Setembro.