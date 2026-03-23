Adesão à greve de 2,9% na Educação

A adesão à greve convocada para esta segunda-feira, 23 de Março, pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap) nas escolas e serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia foi de 2,9%, segundo dados oficiais divulgados ao final da tarde pela própria Secretaria.

Greve na educação foi de 2,4% no turno da manhã A adesão à greve convocada para esta segunda-feira pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), no que respeita às escolas e aos serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no turno da manhã, no total, foi de 2,4%.

Dos 11.304 funcionários em funções, apenas 331 aderiram à paralisação, incluindo 70 docentes e 261 funcionários não docentes.

Seis escolas registaram impactos parciais na actividade lectiva: EB1/PE do Rancho, EB1/PE do Arreeiro e Lombada, EB1/PE Cruz de Carvalho, EB1/PE/Creche da Nazaré, EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa e EB1/PE/Creche dos Maroços e Santo António da Serra.