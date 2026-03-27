A derrocada ocorrida durante a noite no Curral das Freiras está a mobilizar meios no terreno, numa operação centrada na avaliação da escarpa e na prevenção de novos deslizamentos.

A presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Dina Silva, confirmou que uma família poderá ser retirada da sua habitação por precaução. “Para já, há uma família a quem foi sugerida a retirada da sua casa. Foi dada a possibilidade de acolhimento nas instalações da Associação do Curral das Freiras, mas optaram por ficar em casa de familiares”, explicou.

Segundo a autarca, a situação já vinha a dar sinais de instabilidade nos últimos dias, num contexto de chuva persistente. “Já havia referências de pequenos deslizamentos há cerca de uma semana. Tem sido um inverno muito atípico, com muita chuva, e estamos a falar de terrenos sem estrutura rochosa que suporte esta massa, o que torna estes fenómenos mais prováveis”, enquadrou.

O agravamento acabou por se confirmar durante a noite, com um deslizamento de maior dimensão, que gerou apreensão entre a população. Ainda assim, Dina Silva sublinha que a resposta foi imediata e articulada. “Ontem já tínhamos articulado com o Serviço Municipal de Protecção Civil e hoje as equipas estão no terreno a avaliar as condições da escarpa para que sejam tomadas medidas de prevenção”, disse.

O volume de terra deslocado é significativo, tendo mesmo originado a acumulação de água no local. Apesar disso, as primeiras avaliações técnicas apontam para um cenário controlado nas zonas a jusante. “Já houve avaliação e, para já, não há indicação de risco de novos deslizamentos de grande dimensão que possam afectar as zonas mais abaixo”, referiu.