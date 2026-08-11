O veterinário da sua família
Proximidade, acompanhamento e excelência clínica em todas as fases da vida do seu animal.
A Biovetnatura é uma clínica veterinária na Madeira, com unidades em Santana e Machico, dedicada ao acompanhamento contínuo de animais de companhia e animais de produção.
Mais do que responder apenas quando surge um problema de saúde, a equipa procura conhecer cada animal, acompanhar a sua evolução e construir uma relação de confiança duradoura com os tutores.
É este o conceito de médico veterinário de família: uma equipa próxima, que conhece o historial clínico do animal e que permanece presente ao longo das diferentes fases da sua vida.
A importância da continuidade do acompanhamento veterinário
Um acompanhamento veterinário regular permite identificar alterações mais cedo, prevenir doenças e tomar decisões clínicas mais informadas.
Da primeira consulta à idade sénior, a Biovetnatura acompanha cada paciente de forma individualizada, assegurando continuidade antes, durante e depois de cada tratamento.
Meios de diagnóstico e tratamento veterinário
A proximidade é acompanhada por uma resposta clínica rigorosa, assegurada por profissionais experientes e por meios de diagnóstico e tratamento de excelência.
Nas clínicas veterinárias Biovetnatura, em Santana e Machico, estão disponíveis:
- Consultas veterinárias e acompanhamento médico continuado;
- Medicina preventiva;
- Ecografia veterinária;
- Cirurgia veterinária;
- Análises laboratoriais;
- Acompanhamento de doenças crónicas;
- Cuidados e acompanhamento pós-operatório;
- Vacinação e desparasitação;
- Atendimento veterinário ao domicílio em toda a Madeira;
- Acompanhamento de animais de produção.
Uma equipa veterinária próxima e experiente
Na Biovetnatura, os profissionais acompanham cada caso com rigor, proximidade e comunicação clara, procurando esclarecer os tutores e envolvê-los nas decisões relativas à saúde dos seus animais.
O objectivo não é realizar apenas uma consulta isolada, mas construir uma relação clínica de confiança e assegurar um acompanhamento consistente ao longo do tempo.
A Biovetnatura realiza também consultas e serviços veterinários ao domicílio em toda a ilha da Madeira, tanto para animais de companhia como para animais de produção.
Biovetnatura — o seu médico veterinário de família.
Proximidade, continuidade e excelência clínica, há 20 anos a cuidar da Madeira.
Clínica Veterinária Biovetnatura — Santana
Rua Dr. João de Almada, n.º 8, R/C
9230-124, Santana
Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Biovetnatura+Santana
Clínica Veterinária Biovetnatura — Machico
Rua de Manuel Passos, 48 H
9200-134 Machico
Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Biovetnatura+Machico
Marcações e informações:
Telefone: 291 575 122
Telemóvel e WhatsApp: 966 529 489
Email: [email protected]
Site: www.biovetnatura.pt
Marque a sua consulta e confie o acompanhamento do seu animal a uma equipa que conhece a sua história.