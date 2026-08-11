O veterinário da sua família

A Biovetnatura é uma clínica veterinária na Madeira, com unidades em Santana e Machico, dedicada ao acompanhamento contínuo de animais de companhia e animais de produção.

Mais do que responder apenas quando surge um problema de saúde, a equipa procura conhecer cada animal, acompanhar a sua evolução e construir uma relação de confiança duradoura com os tutores.

É este o conceito de médico veterinário de família: uma equipa próxima, que conhece o historial clínico do animal e que permanece presente ao longo das diferentes fases da sua vida.

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A importância da continuidade do acompanhamento veterinário

Um acompanhamento veterinário regular permite identificar alterações mais cedo, prevenir doenças e tomar decisões clínicas mais informadas.

Da primeira consulta à idade sénior, a Biovetnatura acompanha cada paciente de forma individualizada, assegurando continuidade antes, durante e depois de cada tratamento.

Meios de diagnóstico e tratamento veterinário

A proximidade é acompanhada por uma resposta clínica rigorosa, assegurada por profissionais experientes e por meios de diagnóstico e tratamento de excelência.

Nas clínicas veterinárias Biovetnatura, em Santana e Machico, estão disponíveis:

Consultas veterinárias e acompanhamento médico continuado;

Medicina preventiva;

Ecografia veterinária;

Cirurgia veterinária;

Análises laboratoriais;

Acompanhamento de doenças crónicas;

Cuidados e acompanhamento pós-operatório;

Vacinação e desparasitação;

Atendimento veterinário ao domicílio em toda a Madeira;

Acompanhamento de animais de produção.

Uma equipa veterinária próxima e experiente

Na Biovetnatura, os profissionais acompanham cada caso com rigor, proximidade e comunicação clara, procurando esclarecer os tutores e envolvê-los nas decisões relativas à saúde dos seus animais.

O objectivo não é realizar apenas uma consulta isolada, mas construir uma relação clínica de confiança e assegurar um acompanhamento consistente ao longo do tempo.

A Biovetnatura realiza também consultas e serviços veterinários ao domicílio em toda a ilha da Madeira, tanto para animais de companhia como para animais de produção.

Biovetnatura — o seu médico veterinário de família.

Proximidade, continuidade e excelência clínica, há 20 anos a cuidar da Madeira.

Clínica Veterinária Biovetnatura — Santana

Rua Dr. João de Almada, n.º 8, R/C

9230-124, Santana

Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Biovetnatura+Santana

Clínica Veterinária Biovetnatura — Machico

Rua de Manuel Passos, 48 H

9200-134 Machico

Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Biovetnatura+Machico

Marcações e informações:

Telefone: 291 575 122

Telemóvel e WhatsApp: 966 529 489

Email: [email protected]

Site: www.biovetnatura.pt

Marque a sua consulta e confie o acompanhamento do seu animal a uma equipa que conhece a sua história.