Rússia confirma ataques a centros logísticos e fábricas em Kiev e Zaporijia

As forças russas atacaram centros logísticos, armazéns e empresas industriais em Kiev, capital da Ucrânia, e Zaporijia, capital da região parcialmente ocupada pela Rússia, com mísseis de alta precisão durante à noite, confirmou hoje o Ministério da Defesa russo.

"Durante à noite, as Forças Armadas russas lançaram um ataque massivo com armamento terrestre de alta precisão, atingindo empresas da indústria militar e centros logísticos em Kiev e Zaporijia", afirmou o comando militar russo num comunicado publicado na rede social Telegram.

O Ministério da Defesa especificou que foi atacado um complexo da Nova Poshta, em Kiev, que é "um centro de triagem automatizado que garante o armazenamento e a distribuição de bens de dupla utilização, incluindo componentes para a produção de drones de longo e médio alcance, assim como sistemas robóticos e sistemas de guerra eletrónica".

Além disso, foi atacado o centro logístico Kyiv-3, um local com armazéns de aproximadamente 50.000 metros quadrados onde estariam até 15.000 drones de ataque, incluindo os modelos Beshket, Spuk, Komik-A e Gorobets, equipados com sistemas de visão noturna.

Em Zaporijia, as forças russas atacaram o complexo metalúrgico Zaporozhstal, pertencente ao grupo empresarial Metinvest.

Segundo o Ministério da Defesa russo, esta é a principal fábrica de produção de chapas metálicas na Ucrânia, utilizadas "para construir fortificações, blindagem para veículos militares e placas para coletes à prova de bala".

Por sua vez, a Ucrânia informou hoje que mísseis russos atingiram um hospital infantil em Kiev, provocaram um incêndio num armazém noutra zona da cidade e feriram pelo menos uma pessoa, informou o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia (DNS) na rede social Telegram.

Em Zaporijia, as autoridades aumentaram para seis o número de mortos durante ataques lançados durante a noite pelas Forças Armadas russas contra a província, além de 19 feridos.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.