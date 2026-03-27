Chega convoca ministro das Finanças ao parlamento por causa da mobilidade

O grupo parlamentar do Chega (CH) "chamou o ministro das Finanças ao Parlamento para uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, com o objetivo de discutir o novo modelo de mobilidade aérea e os problemas associados à plataforma de reembolsos", informa uma nota enviada pelo deputado madeirense Francisco Gomes. A audição a Joaquim Miranda Sarmento "terá lugar na próxima terça-feira e surge na sequência dos constrangimentos que o atual modelo tem causado à vida dos cidadãos das regiões autónomas".

"O que está a acontecer é inaceitável", refere o deputado. "Os madeirenses e açorianos estão a ser prejudicados por um modelo confuso, burocrático e profundamente injusto. O CHEGA não aceita e o ministro vai ter de se explicar".

Segundo o parlamentar, "a plataforma de reembolsos tem criado dificuldades reais aos cidadãos, com falhas operacionais, exigências excessivas e atrasos que comprometem o acesso efetivo à mobilidade". Francisco Gomes defende que "o Governo da República tem de assumir responsabilidades pelos problemas criados".

"O governo de Luís Montenegro criou uma trapalhada e agora tem de dar a cara", exige. "Não pode continuar a ignorar os problemas nem a empurrar responsabilidades para os cidadãos. Já que não presta esclarecimentos de livre vontade, vai ter de nos enfrentar na comissão", acrescenta.

Francisco Gomes, que será um dos deputados a inquirir o ministro tal como a deputada do CH eleita pelos Açores, Ana Martins. O deputado madeirense garante que "o partido irá exigir respostas concretas e soluções imediatas para corrigir o modelo".

E conclui: "Vamos exigir respostas claras e soluções urgentes. Os portugueses das regiões autónomas não podem continuar a ser tratados como cidadãos de segunda."