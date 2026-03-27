Teixeira, Luiz, Fernandes, Palma e Nilsson lideram Regional de Equipas Open de Bridge
O Campeonato Regional de Equipas Open de Bridge, organizado pela Associação de Bridge da Madeira (ABM), arrancou esta quinta-feira, 26 de Março, na sala do Hotel VidaMar Madeira, reunindo seis equipas numa competição que decorre em dois dias, e termina esta sexta-feira.
Após a primeira sessão, em que foram disputadas cinco partidas, a classificação é liderada pela equipa capitaneada por Miguel Teixeira e constituída por Carlos Luiz, Ricardo Fernandes, António Palma e Andrea Nilsson, com 35,58. Em segundo lugar, com 23,89 pontos, está a equipa liderada por Sílvio Costa, com Henrique Ribeiro, Pier Westra e Monique van Maanen, e a fechar o pódio do primeiro dia está a equipa de José Macedo (cap.), Frederico Teixeira e Filipe Gonçalves, que soma 35,58 pontos.
Com 18,39 pontos, e em quarto lugar, está a equipa de Eduardo Fernandes, Pedro Morgado, Pedro Nunes, Luís Miguel Silva e Allie Hoenstok; e em quinto lugar (12,90 pontos), Laura Woodruff, Pedro Macedo, Nuno Pereira, Nuno Martins, Fábio Fernandes e Gonçalo Esmeraldo. A fechar a classificação, com um total de 7,10 pontos, seguem Fátima Menezes, Nuno Menezes, Filomena Morgado, Luís Correia e Marco Teixeira.
A prova vai definir a equipa campeã regional na vertente Open e apurar o representante madeirense para o Campeonato Nacional de Equipas. A primeira fase da prova, decorre em Maio, sendo que a final vai decorrer nos dias 12 e 13 de dezembro, na cidade do Porto.
Aberto a todos os jogadores e equipas filiadas na ABM, independentemente da sua categoria e género, o campeonato promove a competitividade e a participação alargada da comunidade bridgeana regional.