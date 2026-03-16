Urgência regional de obstetrícia de Loures tem equipas completas para resposta segura

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia do hospital de Loures, que abriu hoje, tem as equipas e as escalas completas para assegurar uma resposta segura, previsível e atempada às utentes, assegurou hoje uma responsável da instituição.

Em declarações aos jornalistas no Hospital Beatriz Ângelo, a diretora clínica da área hospitalar da UlS Loures/Odivelas, Ana Miranda, afirmou que a urgência tem neste momento cinco enfermeiros e quatro médicos para responder às necessidades das utentes. "É óbvio que, às vezes, variam, mas é o normal".

A primeira urgência regional de ginecologia e obstetrícia do país entrou em funcionamento às 09:00 de hoje no Hospital Beatriz Ângelo, para onde são reencaminhados os casos urgentes do Hospital Vila Franca de Xira, cuja urgência fechou por falta de profissionais de saúde.

Num balanço feito às 11:00, Ana Miranda afirmou que o serviço de urgência está calmo: "Não há nenhuma grávida vinda do Hospital de Vila Franca, mas o serviço está a funcionar calmamente e, portanto, preparado para receber quem nos procurar".

Questionada se a urgência tinha espaço livre para poder receber mais grávidas, a responsável afirmou que o hospital já dá resposta a muitas grávidas fora da área de referência, sublinhando que o serviço tem "uma ótima equipa multidisciplinar" e está também em articulação com a ULS do Estuário do Tejo.

Ana Miranda disse ainda que se for necessário as puérperas são transferidas para criar mais vagas e o hospital conseguir receber as grávidas que "necessitam de parir no momento".