Mulher atropelada no Caniço

Uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferida hoje de manhã, na sequência de um atropelamento ocorrido no Caniço, nas imediações do restaurante Nico’s Burguer.

O alerta foi dado pelas 8 horas, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz sido mobilizados para o local com uma ambulância e uma viatura de intervenção, num total de oito operacionais.

À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se consciente, embora confusa, apresentando queixas de dores na cabeça e nos membros.

Após assistência no local, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.