Santa Cruz com investimento previsto de 2 milhões de euros na ETAR do Caniço

Um dos desafios para os próximos anos, para o município de Santa Cruz, é a reabilitação de ETAR's, sendo que no caso da ETAR do Caniço está previsto um investimento a rondar os 2 milhões de euros. Além disso, prevê-se uma continuidade no combate às perdas de água, que vão representar um total de investimento de 1,8 milhões de euros para as empreitadas do subsistema da Igreja na Camacha e para o subsistema dos Barreiros no Caniço.

As informações foram prestadas por Élia Ascensão na cerimónia municipal do Hastear das Bandeiras Eco-Escolas, que se realizou na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz e contou com o envolvimento e participação de 400 crianças. Na ocasião foram também homenageadas duas utentes do CACI Santa Cruz e Camacha pelo seu empenho, dedicação e disponibilidade em prol do Programa Eco-Escolas. No total foram ontem hasteadas as bandeiras e entregues os galardões do Programa Eco-Escolas a 12 escolas e instituições do concelho.

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz salientou o investimento que tem vindo a ser feito pelo executivo na área ambiental que, considera, "tem de ser devidamente acompanhado por um permanente envolvimento da sociedade como um todo". "Não adianta, por exemplo, investir, por si só, na reciclagem se as práticas individuais continuam erradas; não é produtivo melhorarmos circuitos e locais de recolha se os mesmos são utilizados de forma incorrecta; não adianta um ecocentro para recolha de materiais diferenciados, se continuam as más práticas de abandono de monstros na via pública, uso indevido dos contentores e até depósito de matérias perigosas junto dos pontos de recolha, como restos de óleos industriais e outros”, destacou.

O investimento no combate às perdas de água tem sido uma aposta, bem como na renovação de sistemas de saneamento, a melhoria dos circuitos de recolha, na recolha selectiva, no porta-a-porta e o "constante reforço da nossa frota e meios humanos a ela associados, o mesmo acontecendo na limpeza urbana".

Nos últimos anos, foram realizados investimentos significativos na recolha e gestão de resíduos, nomeadamente na aquisição de viaturas de recolha, viatura de transferência com sistema amplirrol para transporte de contentores polibene, ilhas ecológicas, estação de transferência, contentores polibene para ecocentro municipal, contentores para recolha porta-a-porta.

"Este reforço faz com que atualmente a operação de recolha de resíduos urbanos se desenvolva ao longo de 6 dias da semana, numa média diária de 18 circuitos e cerca de 80kms por viatura", explica a autarquia em nota à imprensa.

Outra das áreas que tem sido reforçada, nomeadamente com meios técnicos e humanos, é a da limpeza urbana, com reforço dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia e com um protocolo com o Estabelecimento Prisional do Funchal, para a reintegração de reclusos na vida activa, num investimento total de cerca 255 mil euros.

Élia Ascensão fez também questão de destacar, ainda, o projecto para a aquisição de papeleiras destinadas ao espaço público, uniformizando a imagem e o mobiliário urbano nos centros urbanos do concelho, a par com o investimento em varredouras urbanas de pequena e grande dimensão, viaturas de recola de papeleiras e de resíduos de pequena dimensão, equipamentos de monda térmica, higiene urbana, desinfeção e removedor de tintas, sopradores eléctricos e roçadeiras.

“Estamos a fazer o nosso caminho agindo localmente para uma política global de sustentabilidade do Planeta, pelo que esta Semana do Ambiente, apesar de interrompida e reajustada pelas condições climatéricas, volta a centrar-se em temas como o impacto da atividade humana nos recursos naturais, a recolha e tratamento de resíduos, o desperdício alimentar e compostagem, a questão animal e os recursos hídricos", terminou.