Homem atropelado na Estrada Monumental

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta manhã, pelas 9h15, para um atropelamento na Estrada Monumental, no Funchal.

A vítima, um homem de 40 anos, bateu na parte lateral do veículo, apresentando queixas de dores em uma das pernas.

Após primeiros socorros foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.