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Homem atropelado na Estrada Monumental

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Foto Google Maps

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta manhã, pelas 9h15, para um atropelamento na Estrada Monumental, no Funchal. 

A vítima, um homem de 40 anos, bateu na parte lateral do veículo, apresentando queixas de dores em uma das pernas. 

Após primeiros socorros foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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