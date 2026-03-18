Homem atropelado na Estrada Monumental
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta manhã, pelas 9h15, para um atropelamento na Estrada Monumental, no Funchal.
A vítima, um homem de 40 anos, bateu na parte lateral do veículo, apresentando queixas de dores em uma das pernas.
Após primeiros socorros foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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