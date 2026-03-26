'Inclusão' dedica agenda ao Serviço de Apoio Domiciliário

O acompanhamento ao Serviço de Apoio Domiciliário tem marcado a agenda desta semana de trabalhos da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, com visitas em vários concelhos da ilha, onde a governante tem constatado o valioso trabalho no terreno desenvolvido pelas ajudantes domiciliárias, refere nota à imprensa daquela instituição.

Desta feita, a Secretária Regional e a Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), Nivalda Gonçalves, deslocaram-se, na manhã desta quinta-feira, ao Estreito de Câmara de Lobos, onde, à sua espera, de porta aberta, estava António Sousa, de 72 anos, que, visivelmente satisfeito, recebeu a comitiva e mostrou, com orgulho, a casa onde vive sozinho.

Residente há três décadas no Estreito de Câmara de Lobos, António Sousa beneficia do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Sobre a relação construída ao longo do tempo com a ajudante domiciliária do Instituto de Segurança Social da Madeira, Maria da Purificação Pereira, que garante os cuidados de higiene e bem-estar, o senhor António não poupou elogios, descrevendo-a como “uma santa pessoa”.

No final da manhã, o término da visita coincidiu com a entrega do almoço, efetuada por Juan Freitas, técnico do Centro Social e Paroquial de São Bento. Há quatro anos que assegura a distribuição de refeições ao abrigo dos contratos programa celebrados entre as IPSS e o ISSM, IP-RAM, um apoio essencial que complementa o SAD e garante segurança alimentar aos beneficiários.

Durante a deslocação, Paula Margarido sublinhou o papel fundamental destas profissionais no combate à solidão, na promoção da qualidade de vida e no reforço da autonomia das pessoas idosas, destacando ainda que o SAD e o serviço de refeições ao domicílio constituem respostas estruturantes da rede social regional, permitindo que os beneficiários permaneçam nas suas casas com segurança, dignidade e bem-estar.

“Gosto de toda a gente, mas gosto ainda mais de quem pratica o bem”

Mais do que uma profissional de apoio domiciliário, à semelhança de muitos outros idosos que vivem sozinhos, o Senhor António Sousa encontrou uma presença constante, um rosto amigo que ao longo do tempo se tornou parte essencial da sua rotina e da sua vida. Num desabafo que traduz a profundidade deste vínculo, confessou, aos elementos da comitiva: “Gosto de toda a gente, mas gosto ainda mais de quem pratica o bem.”