Governo Regional atribui acréscimo salarial a 119 ajudantes domiciliárias

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude formalizou esta sexta-feira, 23 de Março, a atribuição de um acréscimo remuneratório a 119 ajudantes domiciliárias do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava. A cerimónia contou com a presença da secretária regional, Paula Margarido, da presidente do Instituto de Segurança Social, Nivalda Gonçalves, e de dirigentes da instituição.

Segundo a secretária regional, esta medida visa valorizar a profissão das ajudantes domiciliárias e reforçar a qualidade das respostas sociais ao envelhecimento, equiparando a remuneração do sector social privado à praticada no setor público.

“O reforço e a qualificação das respostas ao envelhecimento são grandes prioridades para o Governo Regional, sendo o apoio domiciliário uma das vertentes mais importantes desta acção. É fundamental valorizar a profissão das ajudantes domiciliárias, reconhecendo o seu papel crucial na rede de apoio social da Madeira, e é justamente esse o objetivo destes contratos-programa”, afirmou a secretária regional citada em nota de imprensa.

O suplemento salarial destina-se a trabalhadoras em efectivo exercício de funções de acção directa, incluindo encarregadas de acção directa, integradas no Serviço de Apoio Domiciliário de entidades da economia social com protocolos vigentes com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).