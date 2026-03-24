Supremo brasileiro autoriza prisão domiciliária por 90 dias a Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou hoje a prisão domiciliária por 90 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão.

"Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade", lê-se na decisão do juiz Alexandre de Moraes, que acompanhou assim o pedido do Ministério Público, após vários apelos da defesa do ex-presidente.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou na segunda-feira à noite a unidade de cuidados intensivos e foi transferido para um quarto no hospital, em Brasília, onde permanece internado desde 13 de março após sofrer uma pneumonia resultante de uma broncoaspiração enquanto dormia na sua cela na penitenciária militar da Papuda.