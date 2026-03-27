Acidente em Santa Rita congestiona manhã
Um acidente no final da subida da Via Rápida em Santa Rita, está a congestionar fortemente a circulação rodoviária no sentido Ribeira Brava - Machico.
Estava a ser uma manhã tranquila em termos de trânsito, até o acidente que não terá consequências além de chapa batida, mas que está a causar a esta hora forte constrangimento na circulação.
A dupla fila que se forma já desde o nó de Câmara de Lobos supera os 2 km de extensão, mas a estrada não está interrompida, uma vez que as viaturas continuam a passar pelo acidente.
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