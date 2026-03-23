Greve na educação foi de 2,4% no turno da manhã

A adesão à greve convocada para esta segunda-feira pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), no que respeita às escolas e aos serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no turno da manhã, no total, foi de 2,4%.

"Dos 5.619 funcionários em exercício de funções, 137 aderiram à greve, o correspondente a 2,4% do total", revela à imprensa.

Adianta ainda que "dos 2568 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 30 aderiram à greve, o correspondente a 1% do total".

Diz também que "dos 3051 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 107 aderiram à greve, o correspondente a 4% do total".

Por fim refere que "neste período, seis escolas foram parcialmente afectadas na sua actividade lectiva: a EB1/PE do Rancho, a EB1/PE do Areeiro e Lombada, a EB1/PE Cruz de Carvalho, a EB1/PE/Creche da Nazaré, a EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa e a EB1/PE/Creche dos Maroços e Santo António da Serra".