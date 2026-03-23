Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero no Qatar

Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero em águas territoriais do Qatar e uma pessoa está desaparecida, anunciou ontem o Ministério do Interior qatari na rede social X.

O Ministério da Defesa do Qatar tinha indicado, anteriormente, que um helicóptero tinha caído após uma "falha técnica" durante um "voo de rotina", sem especificar o tipo de aeronave ou a natureza da missão.

As operações de busca recuperaram os corpos de seis vítimas, enquanto prossegue a busca pelo outro ocupante da aeronave.

O Qatar não divulgou as identidades das vítimas e nem outros detalhes sobre o helicóptero.

A queda acontece quando há uma crescente tensão na região, após o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.

Em retaliação aos ataque dos EUA e Israel, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.