Direito de Resposta da empresa Ilhapeixe

A empresa ILHAPEIXE-SOCIEDADE DE PEIXE DA ILHA, S.A., com o NIPC 511049242 e sede em Sítio das Lajes - Gaula 9100-053 Gaula, vem expor e requerer o seguinte:

1) No passado dia 20 de março, o DN na sua edição online publicou a notícia por Francisco José Cardoso com o título “Friatum, empresa do Grupo Vidinha, declarada insolvente”.

Surge no documento a ligação para a notícia do DN.

2) Porém a notícia contém um erro mencionando a empresa “Ilhapeixe”, como associada à empresa declarada insolvente.

3) Tal menção causou grande alarme junto da empresa erradamente visada, a “ILHAPEIXE”, o qual se estendeu aos profissionais do sector e demais colaboradores que visionaram a notícia.

4) Refira-se que a empresa ILHAPEIXE, diferentemente à empresa ora falida, apresenta-se, como desde sempre, sólida no sector das pescas e distribuição.

5) Apesar de momentos depois ter sido corrigido tal lapso, a verdade é que a menção inicial ficou, tendo sido tirados prints da notícia.

A Administração da Ilhapeixe