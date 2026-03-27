França activa protecção aérea para visita do Papa ao Mónaco

A Força Aérea e Espacial Francesa vai mobilizar um dispositivo de segurança reforçado para a visita do Papa Leão XIV ao Mónaco, no sábado, anunciou ontem o Ministério da Defesa francês.

O esquema, designado "bolha de proteção", visa garantir a segurança do espaço aéreo durante a deslocação do papa ao principado, numa visita considerada histórica por ser a primeira de um líder da Igreja Católica ao Mónaco.

O dispositivo envolve a mobilização de caças, helicópteros, radares e sistemas de deteção, para prevenir qualquer intrusão ou ameaça aérea, acrescentou.

Este mecanismo integra o sistema permanente de defesa aérea francês e é ativado em ocasiões de elevada sensibilidade, nomeadamente em eventos com a presença de chefes de Estado.

As autoridades francesas asseguraram que a operação vai permitir identificar, rastrear e, se necessário, intercetar qualquer aeronave não autorizada, incluindo drones, num contexto de crescente atenção às ameaças híbridas.

A mobilização vai ser articulada com as autoridades do Mónaco, no âmbito de um dispositivo de segurança mais alargado, para garantir o normal desenrolar da visita, de menos de 24 horas.

Durante a estada, Leão XIV vai reunir-se com responsáveis locais e celebrar cerimónias religiosas com a comunidade católica do principado.

A visita realiza-se a convite do príncipe Alberto II e insere-se nos laços históricos entre o Vaticano e o Mónaco.