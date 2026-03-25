Papa pede medidas de prevenção a longo prazo de abusos sexuais

O Papa Leão XIV pediu hoje aos bispos franceses medidas de prevenção a longo prazo de abusos sexuais e que encontrem formas de enquadrar os religiosos ultraconservadores, desde que se mantenham fiéis ao Vaticano.

Numa carta enviada à Assembleia Plenária dos bispos franceses, Leão XIV exortou a hierarquia francesa a ouvir e a cuidar das vítimas de abuso sexual, destacando a necessidade de medidas de prevenção a longo prazo, refere o portal Vatican News.

Salientando que todas as partes devem ser sujeitas ao perdão de Deus, o líder da Igreja Católica considera que "os sacerdotes culpados de abusos não devem ser excluídos desta misericórdia, mas devem ser objeto da reflexão pastoral".

A Igreja em França criou uma comissão independente sobre abusos sexuais em 2019, ainda antes de uma reunião no Vaticano, convocada pelo Papa Francisco, que salientou o "dever da Igreja de ouvir atentamente" o "grito abafado e silencioso" das vítimas.

Hoje na mensagem aos bispos, reunidos no Santuário de Lourdes, o Papa renovou a sua confiança, recordando que muitos ficaram "profundamente afetados" pelas consequências dos abusos cometidos dentro da Igreja francesa.

A França é também um dos países onde há mais elementos da Fraternidade São Pio X, um movimento ultraconservador fundado pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre, que foi excomungado pelo Vaticano.

O movimento está em processo de cisma com o Vaticano, depois de recusar a exigência do Papa em aprovar a designação de bispos.

Uma das suas marcas é o uso da missa tridentina tradicional -- também conhecida como Vetus Ordo -, anterior ao Concílio Vaticano II, uma celebração religiosa em latim, com o padre ou bispo de costas para a audiência, como sucedia no passado.

Na mensagem aos bispos franceses, Leão XIV disse estar "particularmente atento" ao número crescente de comunidades ligadas ao Vetus Ordo e alertou que esta adesão possa abrir "uma ferida dolorosa dentro da Igreja no que diz respeito à celebração da missa".

Nesse sentido, Leão XIV pediu aos bispos que procurem "soluções concretas" que incluam os que estão ligados ao rito antigo, mas que se mantêm fiéis às orientações do Concílio Vaticano II.

Na carta, o Papa defendeu também a importância da educação católica perante um "clima de hostilidade crescente" na sociedade europeia.