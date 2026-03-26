Administração Regional da Madeira com menor capacidade de financiamento

A estimativa da capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira (APR), em 2025, "situou-se nos 162,4 milhões de euros, saldo ligeiramente inferior ao do ano precedente, que se fixou em 169,5 milhões de euros", de acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Note-se que a APR tem vindo a apresentar consecutivamente saldos positivos desde 2013, excetuando o período de 2020 a 2022, em que se registou défice, explicado pelo contexto da pandemia da COVID-19", realça a DREM.

"Por sua vez, a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2025 situava-se nos 4.832,1 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 92,8 milhões de euros (-1,9%) em relação ao ano de 2024", aponta.

Foto DREM

Refira-se que "no País, a capacidade de financiamento das Administrações Públicas em 2025 atingiu os 2.058,6 milhões de euros, o que correspondeu a 0,7% do PIB português. Por sua vez, no referido ano, a dívida bruta das Administrações Públicas rondava os 275,1 mil milhões de euros, ou seja, 89,7% do PIB nacional", esclarece.

Nesta divulgação também é referido o caso dos Açores, Região Autónoma cujo "saldo da Administração Regional foi deficitário em 299,9 milhões de euros, enquanto a dívida bruta da Administração Regional dos Açores era, em 2025, de 3.797,8 milhões de euros", conclui.

Estes dados são divulgados nos termos dos Regulamentos da União Europeia, nos quais "o INE envia para o Eurostat, até ao final do mês corrente, a primeira notificação de 2026 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) de 2025".