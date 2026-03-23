Número de casas vendidas na Madeira em 2025 cai 13,5%

Em 2025, "com exceção da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, nas demais regiões registaram-se aumentos do número e do valor das transações de alojamentos relativamente ao ano anterior", informa o INE, numa das principais conclusões de um mercado regional em quebra. Foram 3.303 imóveis vendidos na Madeira, o que representa uma quebra de 13,5% face ao período homólogo, naturalmente com uma quebra face ao total nacional, para 1,9%

No país, em 2025, foram transaccionados 169.812 alojamentos, "totalizando 41,2 mil milhões de euros. Estes resultados representam aumentos de 8,6% e 21,7%, em número e em valor, respetivamente, face ao ano de 2024", refere o INE.

"As regiões com os crescimentos mais expressivos foram o Alentejo e o Oeste e Vale do Tejo, com taxas de variação de 12,7% e 12,0%, respetivamente, no número e de 27,3% e 32,3%, pela mesma ordem, no valor. Igualmente com crescimentos do número e do valor das transações superiores ao registo médio nacional, cotaram-se o Algarve, Centro, Península de Setúbal e Norte, com aumentos do número de vendas entre os 9,3% e os 11,6% e, em valor, compreendidos entre os 24,0% e 29,4%", refere o Instituto Nacional de Estatística.

"No ano em análise, a Região Autónoma da Madeira foi a única região a apresentar uma redução homóloga simultaneamente no número e no valor de transações de alojamentos, -13,5% e -5,6%, respetivamente", sendo que em 2024 o número de transacções tinha sido de 3.820.

Em termos de valor, o peso da RAM foi de 2,4% do total nacional, reduzindo para menos de mil milhões de euros em transacções, ou seja mais de 968,8 milhões de euros.