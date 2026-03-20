PTP exige saber os gastos e receitas das concessões dos campos de golfe na Madeira

O Partido Trabalhista Português (PTP) questionou o Governo Regional sobre os gastos e receitas associados à concessão dos campos de golfe na Região.

Antes de anunciar novos investimentos, noutros campos de golfe, Raquel Coelho diz ser imprescindível saber se estes campos dão lucro ou se são apenas mais um buraco financeiro pago pelos contribuintes. “Em 2023, o Governo gastou 2,5 milhões de euros num sistema de rega no campo de golfe do Santo da Serra “, lembraram os trabalhistas.

“Se repararem o governo só fala nos recordes de voltas feitas nos campos de golfe da Região, nunca falam nas receitas e despesas das concessões”, denunciou Raquel Coelho.

O PTP considera que "já chega de investir às cegas". No seu entender, "o Governo tem a obrigação de dizer claramente quanto gasta, quanto recebe e se estas concessões são ou não deficitárias".

E concluiu: "Os madeirenses merecem mais do que promessas e anúncios: merecem saber os números. E, de preferência, antes de se avançar para mais um grande investimento que pode acabar, como tantos outros, a sair caro ao erário público".