Madeira acompanha tendência do país com desemprego a cair em Fevereiro

O desemprego na Madeira, em Fevereiro de 2026, caiu 11,7% quando comparado com o mesmo mês do ano passado, significando menos 786 desempregados na Região. A tendência de decréscimo do desemprego verifica-se igualmente a nível nacional.

De acordo com informação da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, recorrendo a dados do IEFP, os dados revelam uma evolução favorável no que diz respeito à dinâmica de entrada no desemprego. Houve uma diminuição no número de novos inscritos ao longo do mês, tanto em termos homólogos (-9,3%) como em relação ao mês anterior (-21,5%). "Este comportamento sugere uma menor pressão sobre os serviços de emprego e traduz uma maior estabilidade no acesso ao trabalho. Há mais pessoas empregadas, logo há menos cidadãos à procura de emprego", aponta a tutela.

"Por outro lado, o mercado de trabalho regional evidencia sinais claros de vitalidade do lado da procura de trabalhadores", indica. A afirmação tem por base os dados relativos às ofertas de emprego que, na Madeira, tiveram um aumento expressivo de 23,9%, quer em cadeia, quer em termos homólogos, "sendo uma das regiões com melhor desempenho neste indicador, com valores muito superiores à evolução do total do país, de +3,7% face ao mês anterior e +10,9% comparativamente ao mês homólogo". "Este crescimento das ofertas de emprego é particularmente relevante, na medida em que reflete a capacidade de regeneração da economia regional, a sua resiliência face ao contexto internacional desafiante e a manutenção de níveis consistentes de investimento e criação de atividade económica", considera a secretaria tutelada por Paula Margarido.

Já no que concerne às colocações, a Região regista um crescimento homólogo de 4,8%, o segundo mais elevado do país, "o que reforça a tendência de médio prazo de integração de desempregados no mercado de trabalho".

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude destaca que “estes indicadores confirmam que a Madeira tem conseguido consolidar um mercado de trabalho mais dinâmico, mais estável e com maior capacidade de resposta”.

A governante sublinhou ainda que “a redução do desemprego, acompanhada pela diminuição de novos inscritos e pelo aumento significativo das ofertas de emprego, demonstra que estamos perante uma economia que cria oportunidades e que consegue absorver mão de obra, mesmo num contexto externo exigente”.

Paula Margarido salienta a importância de uma abordagem integrada e que “o desafio agora passa por continuar a qualificar as pessoas, aproximar a oferta da procura e garantir que este crescimento se traduz em emprego mais estável, mais qualificado e melhor remunerado”.

"Continuaremos a apostar em políticas ativas de emprego, na formação e na valorização dos trabalhadores, assegurando que ninguém fica para trás neste processo de crescimento", termina.